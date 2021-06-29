Китай запустив другу за потужністю в світі гідроелектростанцію

Китай оголосив про введення в експлуатацію гідроелектростанції «Байхетань» — це друга ГЕС за потужністю в світі.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Поки запущені перші два енергоблоки. Всі 16 енергоблоків потужністю по 1 млн кіловат кожен планують запустити в 2022 році. Загальна потужність «Байхетань» складе 16 млн КВт, а щорічно ГЕС вироблятиме до 62 млрд КВт/год.
Запуск ГЕС дозволить скоротити щорічні емісії вуглекислого газу в Китаї на 51,6 млн тонн. Станція дасть можливість відправляти енергію в Шанхай та інші міста на сході Китаю.
- «Байхетань» розташована на адміністративному кордоні провінцій Сичуань і Юньнань на річці Цзіньша (притока Янцзи). Її висота 289 метрів, а ширина 709 метрів.
- На першому місці за потужністю у світі китайська ГЕС «Три ущелини» (Three Gorges Dam) в провінції Хубей. Її відкрили в 2003 році. Станція здатна генерувати 25 млн кіловат. Її вироблення у 2020 році склало 103,1 млрд КВт/год електрики.