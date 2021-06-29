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Китай запустил вторую по мощности в мире гидроэлектростанцию

Автор:
Костя Андрейковец
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Китай объявил о вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции «Байхэтань» — это вторая ГЭС по мощности в мире.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пока запущены первые два энергоблока. Все 16 энергоблоков мощностью по 1 млн киловатт каждый планируют запустить в 2022 году. Общая мощность «Байхэтань» составит 16 млн КВт, а ежегодно ГЭС будет вырабатывать до 62 млрд КВт/ч.

Запуск ГЭС позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в Китае на 51,6 млн тонн. Станция даст возможность отправлять энергию в Шанхай и другие города на востоке Китая.

  • «Байхэтань» расположена на административной границе провинций Сычуань и Юньнань на реке Цзиньша (притока Янцзы). Ее высота 289 метров, а ширина 709 метров.
  • На первом месте по мощности в мире китайская ГЭС «Три ущелья» (Three Gorges Dam) в провинции Хубэй. Ее открыли в 2003 году. Станция способна генерировать 25 млн киловатт. Ее выработка в 2020 году составила 103,1 млрд КВт/ч электричества.