Китай запустил вторую по мощности в мире гидроэлектростанцию

Китай объявил о вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции «Байхэтань» — это вторая ГЭС по мощности в мире.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пока запущены первые два энергоблока. Все 16 энергоблоков мощностью по 1 млн киловатт каждый планируют запустить в 2022 году. Общая мощность «Байхэтань» составит 16 млн КВт, а ежегодно ГЭС будет вырабатывать до 62 млрд КВт/ч.

Запуск ГЭС позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в Китае на 51,6 млн тонн. Станция даст возможность отправлять энергию в Шанхай и другие города на востоке Китая.