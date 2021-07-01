В Китае празднуют 100-летие Коммунистической партии. Лидер страны Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью и угрожал «внешним силам»

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 1 июля выступил в Пекине по случаю столетия Коммунистической партии Китая — ее основали в 1921 году. Партия непрерывно правит в течение последних 72 лет после победы в длительной гражданской войне 1949 года.

Об этом сообщает Reuters.

Выступление Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь длилось около часа. В основном он говорил об успешной роли Компартии в развитии страны, а также угрожал тем, кто хочет «поработить» Китай.

«Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову», — заявил глава КНР.

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Си сказал, что китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой — «эпоха унижений», ушли безвозвратно.

Также лидер государства отметил, что в Китае навсегда положен конец абсолютной бедности: «Мы преисполнены небывалого энтузиазма и продвигаемся вперед — к построению модернизированной социалистической державы, намеченному к 100-летию КНР [в 2049 году]».

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Что касается автономий, то Цзиньпин заявил: «Мы будем защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность в Гонконге и специальном административном районе Макао. Мы также должны принять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить так называемую независимость Тайваня».