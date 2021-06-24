Посол: Украина и Китай работают над введением безвизового режима

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун рассказал, что обе страны работают над введением безвизового режима.

Об этом пишет Интерфакс.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной», — сообщил посол.

По его словам, такое соглашение значительно упростит путешествия для украинских и китайских туристов, а также будет способствовать взаимопониманию между обеими странами.