У Європі вперше за майже три місяці почала збільшуватись кількість хворих на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що вперше за три місяці стабільному спаду захворювань на COVID-19 у Європі прийшов кінець. Тепер на країни чекає «нова хвиля коронавірусу», тому люди повинні «залишатися дисциплінованими».

Про це пише AFP.

«Минулого тижня кількість нових випадків зросла на 10%, це зумовлено послабленням обмежень, поїздками між країнами та нехтуванням соціальною дистанцією», — заявив на пресконференції регіональний директор ВООЗ з питань Європи Ганс Клюге.

Зазначимо, що 10 тижнів поспіль у Європі спостерігали спад кількості заражень, тож багато країн відкрили кордони для туристів, які пройшли повну вакцинацію. А Ісландія стала першою з країн Європи, яка повністю скасувала карантин.