В Европе впервые за почти три месяца начало увеличиваться количество больных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что впервые за три месяца стабильному спаду заболеваний COVID-19 в Европе пришел конец. Теперь странам предстоит встретиться с «новой волной коронавируса», поэтому люди должны «оставаться дисциплинированными».

Об этом пишет AFP.

«На прошлой неделе количество новых случаев возросло на 10%, это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанцией», — заявил на пресс-конференции региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ханс Клюге.

Отметим, что 10 недель подряд в Европе наблюдали спад числа заражений, поэтому многие страны открыли границы для полностью вакцинированных туристов. А Исландия стала первой из стран Европы, которая полностью сняла карантин.