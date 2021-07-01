В Европе впервые за почти три месяца начало увеличиваться количество больных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что впервые за три месяца стабильному спаду заболеваний COVID-19 в Европе пришел конец. Теперь странам предстоит встретиться с «новой волной коронавируса», поэтому люди должны «оставаться дисциплинированными».
Об этом пишет AFP.
«На прошлой неделе количество новых случаев возросло на 10%, это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанцией», — заявил на пресс-конференции региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ханс Клюге.
Отметим, что 10 недель подряд в Европе наблюдали спад числа заражений, поэтому многие страны открыли границы для полностью вакцинированных туристов. А Исландия стала первой из стран Европы, которая полностью сняла карантин.
- Турция на фоне улучшения ситуации с коронавирусом с 1 июля отменила комендантский час, а с 15 мая отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины и десятка других стран. Но Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не пустить в страну.
- В конце апреля Черногория тоже отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.
- А вот туристам, прибывающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, будут делать бесплатные прививки от коронавируса.