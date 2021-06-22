Турция отменяет комендантский час и ослабляет карантин

Турция на фоне улучшения ситуации с коронавирусом намерена с 1 июля отменить комендантский час. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

В тот же день Турция отменит ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт. Кроме этого, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях восстановится нормальный режим работы.