В ОАЭ начинают бесплатно вакцинировать туристов от коронавируса

Туристам, которые будут прибывать в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, будут делать бесплатные прививки от коронавируса препаратами Sinopharm и Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Abu Dhabi Health Services (SEHA).

Как отмечается, право на бесплатные вакцины против COVID-19 будут иметь туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющих право на получение туристической визы. Владельцы документов с правом на жительство или въездных виз, срок действия которых истек, также могут бесплатно вакцинироваться в Абу-Даби.