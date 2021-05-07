ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения

«Сегодня во второй половине дня ВОЗ одобрила использование вакцины Sinopharm Beijing от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, которая получила одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества», — сказал он.

Об этом на брифинге 7 мая заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на официальной странице организации в Twitter .

По словам Гебрейесуса, благодаря этому решению список вакцин, которые могут быть закуплены по глобальному механизму COVAX, будет расширен. Также это ускорит получение разрешений на применение вакцины национальными органами контроля.

«Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации проанализировала имеющиеся данные и рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше по схеме введения двух доз», — добавил гендиректор ВОЗ.