Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Киева в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут летать в город Дубай.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Полеты начнутся с 1 июля 2021 года, а выполнять их будет дочка Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi. Из Киева самолеты будут вылетать из аэропорта «Борисполь» несмотря на то, что сама авиакомпания базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). Это связано с тем, что на этих рейсах будут летать Airbus A321neo — 230-местные самолеты, которые аэропорт «Киев» принять не может.

Сейчас в расписании присутствуют три рейса в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Минимальная стоимость билета составляет 40 евро в одну сторону.