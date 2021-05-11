Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Киева в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут летать в город Дубай.
Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
Полеты начнутся с 1 июля 2021 года, а выполнять их будет дочка Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi. Из Киева самолеты будут вылетать из аэропорта «Борисполь» несмотря на то, что сама авиакомпания базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). Это связано с тем, что на этих рейсах будут летать Airbus A321neo — 230-местные самолеты, которые аэропорт «Киев» принять не может.
Сейчас в расписании присутствуют три рейса в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Минимальная стоимость билета составляет 40 евро в одну сторону.
- Лоукост-авиакомпания Wizz Air ввела сбор за предоставление мест рядом в салоне самолета. Взрослым пассажирам новая услуга «Места рядом» обойдется в €12 за перелет в одну сторону и в €24 за перелет в обе стороны.