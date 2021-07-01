Google склав рейтинг найпопулярніших місць відпочинку серед українців

Також там зазначають, що люди все більше почали цікавитись питанням вакцинації заради подорожей. За пошуковим запитом «відпочинок в» сформувалось два рейтинги: Україна та за кордон.

Обмеження на міжнародні поїздки стало хорошою нагодою для розвитку внутрішнього туризму. Цьогоріч найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина;

Кіпр;

Албанія;

Болгарія;

Чорногорія;

Хорватія;

Греція;

Єгипет;

Грузія;

ОАЕ.

«Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном», — розповідають аналітики.