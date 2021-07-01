Google составил рейтинг самых популярных мест отдыха среди украинцев

Ограничения на международные поездки стало хорошей возможностью для развития внутреннего туризма. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Такие данные на основании трехмесячного анализа приводит Google.

Также там отмечают, что люди все больше стали интересоваться вопросом вакцинации ради путешествий. По поисковому запросу «отдых в» сформировалось два рейтинга: Украина и мир.

Какие места отдыха искали в Украине: