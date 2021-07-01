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Google составил рейтинг самых популярных мест отдыха среди украинцев

Автор:
София Телишевская
Дата:
Google составил рейтинг самых популярных мест отдыха среди украинцев

David Stanley / Flickr

Ограничения на международные поездки стало хорошей возможностью для развития внутреннего туризма. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Такие данные на основании трехмесячного анализа приводит Google.

Также там отмечают, что люди все больше стали интересоваться вопросом вакцинации ради путешествий. По поисковому запросу «отдых в» сформировалось два рейтинга: Украина и мир.

Какие места отдыха искали в Украине:

  • Бердянск;
  • Железный Порт;
  • Коблево;
  • Затока;
  • Кирилловка;
  • Одесса;
  • Арабатская Стрелка;
  • Седово;
  • Скадовск;
  • Счастливцево.

Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция. В целом десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  • Турция;
  • Кипр;
  • Албания;
  • Болгария;
  • Черногория;
  • Хорватия;
  • Греция;
  • Египет;
  • Грузия;
  • ОАЭ.

«Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом», — рассказывают аналитики.