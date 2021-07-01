Рада заборонила без Prozorro купувати товари та послуги, які потрібні для боротьби із пандемією

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про публічні закупівлі» і виключила можливість закупати товари та послуги, які необхідні для боротьби з пандемією коронавірусу, без системи Prozorro.

Про це йдеться на сайті парламенту. За проголосували 355 народних депутатів.

Ідеться про наступні товари: лікарські засоби, вакцини, медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали, та медичні вироби для вакцинації, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я та системи постачання медичних газів.