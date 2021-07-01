Рада запретила без Prozorro покупать товары и услуги, которые нужны для борьбы с пандемией

Верховная Рада внесла изменения в закон «О публичных закупках» и исключила возможность закупать товары и услуги, которые необходимы для борьбы с пандемией коронавируса, без системы Prozorro.
Об этом говорится на сайте парламента. За проголосовали 355 народных депутатов.
Речь идет о следующих товарах: лекарства, вакцины, медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы, и медицинские изделия для вакцинации, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения и системы поставок медицинских газов.
Ранее (17 марта 2020 года) вступил в силу закон, который позволял покупать эти товары без проведения открытых торгов, но при этом надо было опубликовать отчет о заключенном договоре, сам договор, приложения к нему, а затем отчет о выполнении договора.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.