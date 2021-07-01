StateWatch: Понад 170 мільйонів гривень з бюджету хочуть витратити на гігантські прапори до Дня Незалежності

До 30-річчя Незалежності України в 17 областях хочуть встановити величезні прапори, витративши на це 170,7 мільйона гривень з державного і місцевих бюджетів.

Про це повідомляє громадська організація StateWatch з посиланням на відповіді облдержадміністрацій, Prozorro і повідомлення в локальних ЗМІ.

Доручення встановити прапори ОДА отримали в січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенко.

Найдорожчим стане встановлення стели з прапором у Харкові. На флагшток, відновлення елементів зеленої зони вздовж Сергіївської площі планують витратити 24,5 мільйона гривень. У цьому році на це планують витратити 10,4 мільйона з облбюджету, а решту — наступного року.

Другий за вартістю прапор хочуть встановити на території парку «Перемога» у Броварах (Київська область). Вартість будівництва флагштока — 20,7 мільйона гривень. Наступні за вартістю флагштоки у Вінницькій (15 мільйонів гривень) і Житомирській областях (13,8 мільйона гривень). У Кривому Розі, звідки родом президент, на прапор хочуть витратити 8,1 мільйона гривень.

У Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомили, що встановлювати великі прапори будуть без залучення бюджетних коштів.

StateWatch

Голова StateWatch Гліб Канєвський зазначає, що за всі ці гроші можна купити 338,6 тисячі доз вакцини від COVID-19, якщо ціна становитиме 504 гривні за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ.

У StateWatch додали, що цього року уряд України через брак коштів змушений брати кредити для закупівлю вакцин, а тому пропонують переглянути заплановані витрати на святкування Дня Незалежності.