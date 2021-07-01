StateWatch: Более 170 миллионов гривен из бюджета хотят потратить на гигантские флаги ко Дню Независимости

К 30-летию Независимости Украины в 17 областях хотят установить огромные флаги, потратив на это 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.

Об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на ответы облгосадминистраций, Prozorro и сообщения в локальных СМИ.

Поручения установить флаги ОГА получили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе президента под председательством Кирилла Тимошенко.

Самым дорогим станет установление стелы с флагом в ​​Харькове. На флагшток, восстановление элементов зеленой зоны вдоль Сергиевской площади планируют потратить 24,5 млн грн. В этом году на это планируют потратить 10,4 млн грн из облбюджета, а остальную часть уже со следующего года.

Второй по стоимости флаг хотят установить на территории парка «Победа» в Броварах (Киевская область). Стоимость строительства флагштока — 20,7 млн грн. Следующие по стоимости флагштоки в Винницкой (15 млн грн) и в Житомирской областях (13,8 млн грн). В Кривом Рогу, откуда родом президент, на флаг хотят потратить 8,1 млн грн.

В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что устанавливать высокие флаги будут без привлечения бюджетных средств.

StateWatch

Глава StateWatch Глеб Каневский отмечает, что за все эти деньги можно купить 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава.

В StateWatch добавили, что в этом году правительство Украины из-за нехватки средств вынужден брать кредиты для закупку вакцин, а потому предлагают пересмотреть запланированные расходы на празднования независимости.