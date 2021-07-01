StateWatch: Более 170 миллионов гривен из бюджета хотят потратить на гигантские флаги ко Дню Независимости

К 30-летию Независимости Украины в 17 областях хотят установить огромные флаги, потратив на это 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.
Об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на ответы облгосадминистраций, Prozorro и сообщения в локальных СМИ.
Поручения установить флаги ОГА получили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе президента под председательством Кирилла Тимошенко.
Самым дорогим станет установление стелы с флагом в Харькове. На флагшток, восстановление элементов зеленой зоны вдоль Сергиевской площади планируют потратить 24,5 млн грн. В этом году на это планируют потратить 10,4 млн грн из облбюджета, а остальную часть уже со следующего года.
Второй по стоимости флаг хотят установить на территории парка «Победа» в Броварах (Киевская область). Стоимость строительства флагштока — 20,7 млн грн. Следующие по стоимости флагштоки в Винницкой (15 млн грн) и в Житомирской областях (13,8 млн грн). В Кривом Рогу, откуда родом президент, на флаг хотят потратить 8,1 млн грн.
В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что устанавливать высокие флаги будут без привлечения бюджетных средств.
Глава StateWatch Глеб Каневский отмечает, что за все эти деньги можно купить 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава.
В StateWatch добавили, что в этом году правительство Украины из-за нехватки средств вынужден брать кредиты для закупку вакцин, а потому предлагают пересмотреть запланированные расходы на празднования независимости.
- 22 августа в Киеве установили самый большой флаг Украины. Высота флагштока — почти 90 метров, а размер самого полотнища — 16 на 24 метра. Церемония состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.