У Києві звільнили всіх працівників комунальної служби перевезень

Київська міська державна адміністрація звільнила всіх працівників комунальної служби перевезень — починається реорганізація структури підприємства. Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Усіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у звʼязку з реорганізацією структури підприємства. Вони мають термін два місяці на пошук роботи. Є всі підстави вважати, що команда служби перевезень, на жаль, довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян», — зазначив Усов.

Він також повідомив, що ініціює позапланову аудиторську перевірку підприємства, щоб проаналізувати фінансово-економічну діяльності служби за останні роки, законність рішень керівництва і виданих наказів.

Заступник голови КМДА нагадав, що протягом 2020 року Служба провела 224 позапланові перевірки за скаргами громадян і організацій, при цьому розірвали лише два договори з перевізниками. На його думку, такий низький показник реагування може свідчити про те, що окремі працівники служби могли отримувати хабарі.