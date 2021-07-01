В Киеве уволили всех работников коммунальной службы перевозок

Киевская городская государственная администрация уволила всех работников коммунальной службы перевозок — начинается реорганизация структуры предприятия. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«Всем без исключения работникам КСП сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. У них есть срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда службы перевозок, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян», — отметил Усов.

Он также сообщил, что инициирует внеплановую аудиторскую проверку предприятия, чтобы проанализировать финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.

Заместитель главы КГГА напомнил, что в 2020 году Служба провела 224 внеплановые проверки по жалобам граждан и организаций, при этом разорвали только два договора с перевозчиками. По его мнению, такой низкий показатель реагирования может свидетельствовать о том, что отдельные работники службы могли получать взятки.