У Канаді аномальна спека — за добу кількість померлих зросла на 350 людей

У провінції Канади Британська Колумбія через рекордну спеку, яка триває останні 5 днів, раптово померло 486 людей. За добу до цього кількість померлих була 130.

Про це повідомляє CBC.

Зафіксовано близько 486 випадків раптової смерті громадян, зокрема, у таких містах, як Ванкувер, Барнабі і Суррей. Передбачувана причина смерті цих людей повʼязана з аномально високою температурою повітря. Багато з померлих були пенсіонерами.

«Ми вважаємо, що спека, швидше за все, є причиною багатьох з цих смертей, але це вимагає підтвердження», — сказала на брифінгу головний коронер Ліза Лапоінте.