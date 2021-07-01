В Канаде аномальная жара — за сутки количество умерших возросло на 350 человек

В провинции Канады Британская Колумбия из-за рекордной жары, которая продолжается последние 5 дней, внезапно умерли 486 человек. За сутки до этого количество умерших было 130.

Об этом сообщает CBC.

Зафиксировано около 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предполагаемая причина смерти этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

«Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения», — сказала на брифинге главный коронер Лиза Лапоинте.