В Канаде от рекордной жары умерло 130 человек

На западе Канады — в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте — с минувшей пятницы установилась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны.
Во вторник, 29 июня, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С, сообщает CBC.
Полиция Ванкувера с 25 июня получила сообщения о 130 случаях внезапной смерти в городе и окрестностях. Большинство умерших были в преклонном возрасте или имели хронические заболевания, поэтому полиция считает жару одним из факторов, который спровоцировал смерть жителей.
В Ванкувере и окрестностях оборудовали охлаждающие центры и временные фонтанчики. Полиция усилила патрулирование.
Метеослужба Канады выпустила предупреждения о жаркой погоде для Британской Колумбии, Альберты и отдельных районов Саскачевана, Манитобы и Северо-Западных территорий.
Старший климатолог Дэвид Филипс напомнил, что Канада — самая снежная страна в мире и вторая по холоду.
«У нас часто ударяют морозы, бывают снежные бури, но мы не часто можем говорить о подобной жаре. В Дубае сейчас прохладнее», — подчеркнул специалист.
- В пятницу, 18 июня, в Крыму на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное для Украины количество осадков — 295 мм в сутки. Такой показатель равен трем месячным нормам.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 23 июня в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд лета — среднесуточная температура воздуха превысила +33 °С.