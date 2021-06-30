В Канаде от рекордной жары умерло 130 человек

На западе Канады — в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте — с минувшей пятницы установилась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны.

Во вторник, 29 июня, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С, сообщает CBC.

Полиция Ванкувера с 25 июня получила сообщения о 130 случаях внезапной смерти в городе и окрестностях. Большинство умерших были в преклонном возрасте или имели хронические заболевания, поэтому полиция считает жару одним из факторов, который спровоцировал смерть жителей.

В Ванкувере и окрестностях оборудовали охлаждающие центры и временные фонтанчики. Полиция усилила патрулирование.