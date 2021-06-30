У Канаді від рекордної спеки померло 130 осіб

На заході Канади — в провінції Британська Колумбія і частково в Альберті — з минулої пʼятниці почалась безпрецедентна спека, містечко Літтон третій день поспіль встановлює температурні рекорди для всієї країни.

У вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С, повідомляє CBC.

Поліція Ванкувера з 25 червня отримала повідомлення про 130 випадків раптової смерті в місті та його околицях. Більшість померлих були літніми людьми або мали хронічні захворювання, тож поліція вважає спеку одним з факторів, який спровокував смерть жителів.

У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри і тимчасові фонтанчики. Поліція посилила патрулювання.