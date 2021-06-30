МВФ змінив представника в Україні. На місце Люнгмана прийшов Вахрам Степанян

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм новим постійним представником в Україні, а Йосту Люнгмана повернув у штаб-квартиру МВФ.

Як повідомляється на сайті МВФ, зміна представників — це усталена практика ротації.

Зазначено, що Степанян (громадянин Вірменії) працює в МВФ понад 12 років і до цього призначення був головним економістом МВФ в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

«Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку», — повідомили в МВФ.