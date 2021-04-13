«Крайній термін — липень». Радник президента Устенко розповів про умови та ліміт часу для перегляду програми з МВФ

«У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути у країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання щодо України повинне бути винесено на раду директорів Фонду, — липень, бо серпень в МВФ — місяць відпусток... Потрібно стежити за таймінгом. Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б», — розповів він.

Україна повинна виконати всі необхідні умови для перегляду програми з Міжнародним валютним фондом протягом найближчих трьох місяців, щоб отримати транш у вересні та сплатити держборг.

За словами Устенка, Україна у 2021 році повинна повернути 600 мільярдів гривень боргу, з яких 150 мільярдів — відсотки. Найбільша виплата буде у вересні. Це означає, що до липня Україна має повністю зробити все, що передбачено програмою.

«Уже багато зроблено. У питанні Мінфіну зараз із МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не барʼєр у переговорах. Щодо НБУ, вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність», — додав він.

Радник глави держави пояснив, що йдеться, зокрема, про те, що члени Ради НБУ не зможуть якийсь час займати посади у правлінні Нацбанку.

«І це правильно. У такий спосіб виключається потенційний конфлікт інтересів, коли хтось із членів Ради НБУ претендує на місце у правлінні та робить для цього якісь кроки, які заважають або шкодять роботі регулятора», — зауважив посадовець, запевнивши, що і президент Володимир Зеленський, і голова НБУ Кирило Шевченко повністю підтримують незалежність регулятора.

Також Устенко нагадав, що, окрім незалежності НБУ, є ще питання, які повʼязані з енергетичним ринком та які стосуються судового й антикорупційного блоку.

«В української влади з МВФ є не тільки розуміння в цих питаннях, але й обговорені терміни, як рухатися в цьому напрямку. Основні документи вже у Верховній Раді. На жаль, частина політикуму всіма шляхами грає у велику гру, блокуючи необхідні зрушення, які потрібно зробити в судовому й антикорупційному законодавстві», — наголосив він і припустив, що причиною такого блокування, імовірно, є глобальне небажання позитивних змін у країні.