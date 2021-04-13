«Крайний срок — июль». Советник президента Устенко рассказал об условиях и лимите времени для пересмотра программы с МВФ

Украина должна выполнить все необходимые условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом в течение ближайших трех месяцев, чтобы получить транш в сентябре и оплатить госдолг.
Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
«В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Крайний желаемый срок, когда вопрос об Украине нужно вынести на совет директоров Фонда, — июль, потому что в август в МВФ — месяц отпусков... Нужно следить за таймингом. Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б», — рассказал он.
По словам Устенко, Украина в 2021 году должна вернуть 600 миллиардов гривен долга, из которых 150 миллиардов — проценты. Самая крупная выплата будет в сентябре. Это означает, что до июля Украина должна полностью сделать все, что предусмотрено программой.
«Уже многое сделано. По вопросу Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По НБУ они обо всем договорились. Внесут изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повышают его независимость», — добавил он.
Советник главы государства пояснил, что речь идет, в частности, о том, что члены Совета НБУ не смогут некоторое время занимать должности в правлении Нацбанка.
«И это правильно. Таким образом исключается возможный конфликт интересов, когда кто-то из членов Совета НБУ претендует на место в правлении и делает для этого какие-то шаги, которые мешают или вредят работе регулятора», — отметил чиновник, заверив, что и президент Владимир Зеленский, и председатель НБУ Кирилл Шевченко полностью поддерживают независимость регулятора.
Также Устенко напомнил, что, кроме независимости НБУ, есть еще вопросы, связанные с энергетическим рынком и касающиеся судебного и антикоррупционного блока.
«У украинской власти с МВФ есть не только понимание в этих вопросах, но и оговоренные сроки, как двигаться в этом направлении. Основные документы уже в Верховной Раде. К сожалению, часть политикума всеми путями играет в большую игру, блокируя необходимые сдвиги, которые нужно сделать в судебном и антикоррупционном законодательстве», — подчеркнул он и предположил, что причиной такого блокирования, вероятно, является глобальное нежелание позитивных изменений в стране.
Отдельно Устенко заверил, что все вопросы, которые Украина обсуждает с МВФ, прежде всего нужны самой стране.
«Есть МВФ или нет, это необходимо, чтобы страна могла провести долгожданную деолигархизацию, улучшить качество бизнес-климата. Не говоря о том, что это даст возможность для более высоких темпов экономического роста, а не 4,3%, заложенных в бюджет, или 4%, которые МВФ прогнозирует Украине на 2021 год. Нужны 5% и выше, которые позволят бороться с бедностью и смогут остановить колоссальные миграционные процессы», — сказал он.
В то же время Устенко заявил, что в случае если Верховная Рада не успеет вовремя проголосовать за изменения в законы, необходимые для просмотра программы с МВФ, Украине нужно сразу готовиться к пересмотру бюджета.
«Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и занимать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы. Кроме того, и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выжать ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой», — рассказал он.
По мнению Устенко, шансы на то, что Украина успеет выполнить все условия и получит финансирование МВФ, «достаточно высокие, точно выше 50%».
- 12 февраля МВФ завершил свою работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы Stand-by. Проблемными назвали вопрос принятия законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия, а также сохранение независимости НАБУ и САП. Отдельно в МВФ просят принять новые поправки в закон о Нацбанке и отказаться от государственного регулирования цен на энергоресурсы.