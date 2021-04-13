«Крайний срок — июль». Советник президента Устенко рассказал об условиях и лимите времени для пересмотра программы с МВФ

Украина должна выполнить все необходимые условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом в течение ближайших трех месяцев, чтобы получить транш в сентябре и оплатить госдолг. Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. «В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Крайний желаемый срок, когда вопрос об Украине нужно вынести на совет директоров Фонда, — июль, потому что в август в МВФ — месяц отпусков... Нужно следить за таймингом. Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б», — рассказал он.

По словам Устенко, Украина в 2021 году должна вернуть 600 миллиардов гривен долга, из которых 150 миллиардов — проценты. Самая крупная выплата будет в сентябре. Это означает, что до июля Украина должна полностью сделать все, что предусмотрено программой. «Уже многое сделано. По вопросу Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По НБУ они обо всем договорились. Внесут изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повышают его независимость», — добавил он. Советник главы государства пояснил, что речь идет, в частности, о том, что члены Совета НБУ не смогут некоторое время занимать должности в правлении Нацбанка. «И это правильно. Таким образом исключается возможный конфликт интересов, когда кто-то из членов Совета НБУ претендует на место в правлении и делает для этого какие-то шаги, которые мешают или вредят работе регулятора», — отметил чиновник, заверив, что и президент Владимир Зеленский, и председатель НБУ Кирилл Шевченко полностью поддерживают независимость регулятора. Также Устенко напомнил, что, кроме независимости НБУ, есть еще вопросы, связанные с энергетическим рынком и касающиеся судебного и антикоррупционного блока. «У украинской власти с МВФ есть не только понимание в этих вопросах, но и оговоренные сроки, как двигаться в этом направлении. Основные документы уже в Верховной Раде. К сожалению, часть политикума всеми путями играет в большую игру, блокируя необходимые сдвиги, которые нужно сделать в судебном и антикоррупционном законодательстве», — подчеркнул он и предположил, что причиной такого блокирования, вероятно, является глобальное нежелание позитивных изменений в стране.