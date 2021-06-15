«Потрібно унеможливити відмивання коштів». МВФ почав аналізувати закон про податкову амністію

Експерти Міжнародного валютного фонду аналізують ухвалений Радою закон про податкову амністію на предмет неможливості використовувати його для відмивання коштів і корупції.
Про це в коментарі «Інтерфакс Україна» повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
«Будь-який законопроєкт про податкову амністію має містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів і корупцію», — сказав він.
Люнгман наголосив, що закон має передбачати ретельну перевірку, щоб уникнути зловживань зі сторони публічних діячів, їхніх родичів чи тісно повʼязаних осіб.
- Провести податкову амністію президент Володимир Зеленський обіцяв ще в червні 2019 року, після своєї інавгурації. У лютому 2021 року він зареєстрував у парламенті відповідний пакет законопроєктів.
- 15 червня Верховна Рада ухвалила цей закон із поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів. Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік).
- Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. Таким чином влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобов’язується не карати порушників податкового законодавства.