«Потрібно унеможливити відмивання коштів». МВФ почав аналізувати закон про податкову амністію

Експерти Міжнародного валютного фонду аналізують ухвалений Радою закон про податкову амністію на предмет неможливості використовувати його для відмивання коштів і корупції.

Про це в коментарі «Інтерфакс Україна» повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Будь-який законопроєкт про податкову амністію має містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів і корупцію», — сказав він.

Люнгман наголосив, що закон має передбачати ретельну перевірку, щоб уникнути зловживань зі сторони публічних діячів, їхніх родичів чи тісно повʼязаних осіб.