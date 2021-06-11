У J.P. Morgan прогнозують, що Україна отримає транш МВФ до вересня

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до вересня 2021 року.

Про це пише Інтерфакс.

У їхньому звіті вказується, що Україна протягом 2021 року залучить три мільярди доларів фінансування, а її міжнародні резерви зростуть до 32,5 мільярда доларів.

На думку експертів, українська влада прагне отримати транш МВФ до початку формування держбюджету на 2022 рік. Але ризик того, що деякі закони не будуть ухвалені до літніх канікул, і тому співпрацю з МВФ доведеться перенести на осінь або на наступний рік, там оцінюють у 20-30%.

Аналітики зазначають, що наразі немає прогресу у судовій та антикорупційній реформі, які є умовою для отримання траншу, але до кінця червня все може змінитися.