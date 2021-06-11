В J.P. Morgan прогнозируют, что Украина получит транш МВФ до сентября

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда до сентября 2021 года.
Об этом пишет Интерфакс.
В их отчете указывается, что Украина в течение 2021 года привлечет три миллиарда долларов финансирования, а ее международные резервы вырастут до 32,5 миллиарда долларов.
По мнению экспертов, украинская власть стремится получить транш МВФ до начала формирования госбюджета на 2022 года. Но риск того, что некоторые законы не будут приняты до летних каникул, и поэтому сотрудничество с МВФ придется перенести на осень или на следующий год, там оценивают в 20-30%.
Аналитики отмечают, что пока нет прогресса в судебной и антикоррупционной реформе, которые являются условием для получения транша, но до конца июня все может измениться.
- 12 февраля МВФ завершил свою работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы Stand-by. Проблемными назвали вопрос принятия законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия, а также сохранение независимости НАБУ и САП. Отдельно в МВФ просят принять новые поправки в закон о Нацбанке и отказаться от государственного регулирования цен на энергоресурсы.