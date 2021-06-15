«Нужно сделать невозможным отмывания средств». МВФ начал анализировать закон о налоговой амнистии

Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый Радой закон о налоговой амнистии на предмет невозможности использовать его для отмывания средств и коррупции.

Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию», — сказал он.

Люнгман отметил, что закон должен предусматривать тщательную проверку, чтобы избежать злоупотреблений со стороны публичных деятелей, их родственников или тесно связанных лиц.