Німецькі вчені назвали найстаршу жертву чуми — це чоловік, який жив 5 тисяч років тому. Його скелет знайшли в Латвії

У Латвії у скелеті, якому 5 тисяч років, учені знайшли найдавніший штам чуми. Виявилось, що чоловік був інфікований найбільш раннім з відомих штамів хвороби. Про це повідомляє BBC. «Наразі це найстаріша ідентифікована жертва чуми, яка у нас є», — сказав доктор Бен Краузе-Кіор із Кільського університету (Німеччина).

Чума охопила Європу в 1300-х роках, знищивши майже половину населення. Пізніші хвилі продовжували наносити регулярні удари протягом кількох століть, несучи мільйони смертей. Цей чоловік був похований разом з трьома іншими в неолітичному похованні на березі річки Салаца, що впадає у Балтійське море. Скелет знайшли в Латвії ще у XIX столітті, але генетичний аналіз провели лише зараз. Дослідники секвенували ДНК кісток і зубів всіх чотирьох чоловік і перевірили їх на наявність бактерій і вірусів. Вони були здивовані, виявивши, що один мисливець-збирач — чоловік років двадцяти — був заражений древнім штамом чуми, викликаним бактерією Yersinia pestis. «Найімовірніше, його вкусив гризун, він заразився первинної інфекцією Yersinia pestis і помер за кілька днів, можливо, за тиждень від септичного шоку», — сказав доктор Краузе-Кіор.

Дослідники припускають, що древній штам зʼявився близько 7 тисяч років тому, коли в Центральній Європі тільки зароджувалося сільське господарство. Бактерія могла спорадично переходити від тварин до людей. Згодом вірус адаптувався до зараження людей і в підсумку перетворився на форму, відому як бубонна чума, що поширюється блохами. Хвороба бушувала в середньовічній Європі та вбила мільйони людей.