Аеропорт «Житомир» відкривають для міжнародних рейсів

Аеропорт «Житомир» імені Сергія Корольова стане міжнародним. Уряд погодив відкриття в ньому пункту пропуску через держкордон.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 червня, на засіданні Кабінету міністрів.
Кабмін ухвалив відкрити міжнародний пункт для вантажного та пасажирського повітряного сполучення. Він працюватиме цілодобово.
У пояснювальній записці до проєкту розпорядження зазначено, що зараз аеропорт «Житомир» є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.
- Аеропорт «Житомир» визнали готовим до обслуговування міжнародних рейсів ще в липні 2020 року. Тоді голова правління авіакомпанії YanАir Олексій Янчук говорив, що у 2021 році планується подовжити злітно-посадкову смугу, щоб залучити авіакомпанії.
- 3 червня знову запрацював аеропорт «Ужгород» — він прийняв перший авіарейс за останні два роки. Його виконала компанія Windrose з Києва.
- У Закарпатській області побудують ще один аеропорт. Його робоча назва — «Мукачево-3».