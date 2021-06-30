Аеропорт «Житомир» відкривають для міжнародних рейсів

Аеропорт «Житомир» імені Сергія Корольова стане міжнародним. Уряд погодив відкриття в ньому пункту пропуску через держкордон.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 червня, на засіданні Кабінету міністрів.

Кабмін ухвалив відкрити міжнародний пункт для вантажного та пасажирського повітряного сполучення. Він працюватиме цілодобово.

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження зазначено, що зараз аеропорт «Житомир» є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

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