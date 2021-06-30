Аэропорт «Житомир» открывают для международных рейсов

Аэропорт «Житомир» имени Сергея Королева станет международным. Правительство согласовало открытие в нем пункта пропуска через госграницу.
Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании Кабинета министров.
Кабмин постановил открыть международный пункт для грузового и пассажирского воздушного сообщения. Он будет работать круглосуточно.
В пояснительной записке к проекту распоряжения указано, что сейчас аэропорт «Житомир» является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.
- Аэропорт «Житомир» признали готовым к обслуживанию международных рейсов еще в июле 2020 года. Тогда глава правления авиакомпании YanАir Алексей Янчук говорил, что в 2021 году планируется продлить взлетно-посадочную полосу, чтобы привлечь авиакомпании.
- 3 июня вновь заработал аэропорт «Ужгород» — он принял первый авиарейс за последние два года. Его выполнила компания Windrose из Киева.
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