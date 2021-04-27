На Закарпатье построят новый аэропорт в Мукачево

В Закарпатской области, на территории Мукачевской общины построят новый аэропорт. Пока его рабочее название «Мукачево-3».

Об этом пишет пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Государственного агентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области», — отметили там.

В ОГА напомнили, что строительство аэропорта включили в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Из госбюджета 2021 года выделили 30 миллионов гривен на создание проектной документации. Также в области рассчитывают на субвенцию из бюджета в размере 4 миллиардов гривен.

«Конфигурация перспективного аэропорта в Закарпатье будет похожа на аэропорт в Хорватии. Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатье воздушно-транспортными услугами. Ориентировочный срок строительства составляет около трех лет», — подчеркнули в ОГА.

Название нового аэропорта выберут позже — во время консультаций с местными жителями.