На Закарпатті збудують новий аеропорт у Мукачевому

У Закарпатській області, на території Мукачівської громади збудують новий аеропорт. Його робоча назва наразі «Мукачево-3».

Про це пише пресслужба Закарпатської ОДА.

«Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров, представники Державного агентства інфраструктурних проєктів і Мукачівської територіальної громади підписали чотиристоронній Меморандум про співпрацю щодо проєктування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області», — зазначили там.

В ОДА нагадали, що будівництво аеропорту включили до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. З держбюджету 2021 року виділили 30 мільйонів гривень на створення проєктної документації. Також в області розраховують на субвенцію з бюджету в розмірі 4 мільярди гривень.

«Конфігурація перспективного летовища в Закарпатті буде подібною до летовища у Хорватії. Враховуючи географічне розташування, майбутній аеропорт матиме оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаття повітряно-транспортними послугами. Орієнтовний термін будівництва становить близько трьох років», — підкреслили в ОДА.

Назву нового аеропорту оберуть пізніше — під час консультацій із місцевими жителями.