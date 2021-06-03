Аэропорт «Ужгород» принял первый рейс за два года

Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс за последние два года. Его выполнила компания Windrose из Киева.

Об этом пишет avianews.

После длительного застоя аэропорт 2 июня возобновил свою работу. Рейс Windrose прибыл туда утром. Пока что компания планирует летать в Ужгород по понедельникам, средам и пятницам.

По словам директора аэропорта Олега Коцюбы, первым рейсом в Ужгород прилетел 51 пассажир, а в Киев полетели 30 человек.

«Даже по оценкам авиакомпании — это неплохая загрузка. И продажи на будущие даты дают оптимизм, что самолет будет загружен», — сказал он.

Но директор признал, что нынешний график пока неудобный для, например, депутатов или чиновников, поэтому там планируют провести переговоры с авиакомпанией, чтобы его изменить.

«Мы будем работать с другими авиакомпаниями для более удобного времени, чтобы люди могли вылетать утром в Киев, решать свои вопросы и после обеда возвращаться в Ужгород», — рассказал Коцюба.

Также он отметил, что аэропорт проводит переговоры и с туристическими компаниями для запуска чартерных рейсов, в частности в Турцию, Египет, Хорватию или Черногорию.

Пока что все полеты в аэропорту будут выполняться по правилам визуальных полетов, пока соглашение между Украиной и Словакией не наберет силу. В случае плохих погодных условий самолеты в Ужгород будут садиться во Львове.