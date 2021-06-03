Аэропорт «Ужгород» принял первый рейс за два года

Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс за последние два года. Его выполнила компания Windrose из Киева.
Об этом пишет avianews.
После длительного застоя аэропорт 2 июня возобновил свою работу. Рейс Windrose прибыл туда утром. Пока что компания планирует летать в Ужгород по понедельникам, средам и пятницам.
По словам директора аэропорта Олега Коцюбы, первым рейсом в Ужгород прилетел 51 пассажир, а в Киев полетели 30 человек.
«Даже по оценкам авиакомпании — это неплохая загрузка. И продажи на будущие даты дают оптимизм, что самолет будет загружен», — сказал он.
Но директор признал, что нынешний график пока неудобный для, например, депутатов или чиновников, поэтому там планируют провести переговоры с авиакомпанией, чтобы его изменить.
«Мы будем работать с другими авиакомпаниями для более удобного времени, чтобы люди могли вылетать утром в Киев, решать свои вопросы и после обеда возвращаться в Ужгород», — рассказал Коцюба.
Также он отметил, что аэропорт проводит переговоры и с туристическими компаниями для запуска чартерных рейсов, в частности в Турцию, Египет, Хорватию или Черногорию.
Пока что все полеты в аэропорту будут выполняться по правилам визуальных полетов, пока соглашение между Украиной и Словакией не наберет силу. В случае плохих погодных условий самолеты в Ужгород будут садиться во Львове.
- В сентябре 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение о возобновлении работы аэропорта «Ужгород». Его особенность в том, что при посадке и взлете самолеты заходят в воздушное пространство Словакии, что вызывало трудности. В августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась со Словакией разблокировать работу аэропорта.
- Международный аэропорт «Ужгород» расположен на окраине Ужгорода. Его взлетно-посадочная полоса заканчивается в 100 метрах от государственной границы между Украиной и Словакией, поэтому самолеты при посадке и взлете заходят в авиапространство Европейского Союза, что делает невозможным работу аэропорта. Также из-за такой близости к границе в аэропорту нельзя установить полноценное авиационное оборудование, в связи с чем самолеты могут садиться там только в светлое время суток и только при спокойных погодных условиях.
- В Закарпатской области построят еще один аэропорт. Пока что его рабочее название «Мукачево-3».