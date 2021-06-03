Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс за два роки

Аеропорт «Ужгород» прийняв перший авіарейс за останні два роки. Його виконала компанія Windrose з Києва.

Про це пише avianews.

Після тривалого застою аеропорт 2 червня відновив свою роботу. Рейс компанії Windrose прибув туди уранці. Поки що компанія планує літати в Ужгород щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

За словами директора аеропорту Олега Коцюби, першим рейсом до Ужгорода прилетів 51 пасажир, а до Києва полетіли 30 людей.

«Навіть за оцінками авіакомпанії — це непогане завантаження. І продажі на майбутні дати дають оптимізм, що літак буде завантажений», — сказав він.

Але директор визнав, що нинішній графік поки незручний для, наприклад, депутатів чи чиновників, тому там планують провести перемовини з авіакомпанією, щоб його змінити.

«Ми будемо працювати з іншими авіакомпаніями для більш зручного часу, щоб люди могли вилітати вранці до Києва, вирішувати свої питання і після обіду повертатися в Ужгород», — розповів Коцюба.

Також він зазначив, що аеропорт проводить перемовини і з туристичними компаніями для запуску чартерних рейсів, зокрема до Туреччини, Єгипту, Хорватії або Чорногорії.

Поки що всі польоти в аеропорту виконуватимуться по правилам візуальних польотів, доки угода між Україною та Словаччиною не набере чинності. У разі поганих погодних умов літаки на Ужгород сідатимуть у Львові.