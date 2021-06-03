Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс за два роки

Аеропорт «Ужгород» прийняв перший авіарейс за останні два роки. Його виконала компанія Windrose з Києва.
Про це пише avianews.
Після тривалого застою аеропорт 2 червня відновив свою роботу. Рейс компанії Windrose прибув туди уранці. Поки що компанія планує літати в Ужгород щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.
За словами директора аеропорту Олега Коцюби, першим рейсом до Ужгорода прилетів 51 пасажир, а до Києва полетіли 30 людей.
«Навіть за оцінками авіакомпанії — це непогане завантаження. І продажі на майбутні дати дають оптимізм, що літак буде завантажений», — сказав він.
Але директор визнав, що нинішній графік поки незручний для, наприклад, депутатів чи чиновників, тому там планують провести перемовини з авіакомпанією, щоб його змінити.
«Ми будемо працювати з іншими авіакомпаніями для більш зручного часу, щоб люди могли вилітати вранці до Києва, вирішувати свої питання і після обіду повертатися в Ужгород», — розповів Коцюба.
Також він зазначив, що аеропорт проводить перемовини і з туристичними компаніями для запуску чартерних рейсів, зокрема до Туреччини, Єгипту, Хорватії або Чорногорії.
Поки що всі польоти в аеропорту виконуватимуться по правилам візуальних польотів, доки угода між Україною та Словаччиною не набере чинності. У разі поганих погодних умов літаки на Ужгород сідатимуть у Львові.
- У вересні 2020 року Україна і Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту «Ужгород». Його особливість в тому, що при посадці і зльоті літаки заходять в повітряний простір Словаччини, що спричинювало труднощі. У серпні 2020 року премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася зі Словаччиною розблокувати роботу аеропорту.
- Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований на околиці Ужгорода. Його злітно-посадкова смуга закінчується за 100 метрів від державного кордону між Україною та Словаччиною, тому літаки під час посадки та зльоту заходять в авіапростір Європейського Союзу, що унеможливлює роботу аеропорту. Також через таку близькість до кордону в аеропорту не можна встановити повноцінне авіаційне обладнання, у зв’язку з чим літаки можуть сідати там лише в світлу пору доби і лише за спокійних погодних умов.
- У Закарпатській області побудують ще один аеропорт. Поки його робоча назва «Мукачеве-3».