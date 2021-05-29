На Закарпатті відновили аеропорт «Ужгород». Перший рейс він прийме 2 червня

Міжнародний аеропорт «Ужгород» відновлено, і він готується приймати літаки.

Про це повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

Перший рейс авіакомпанії Windrose з Києва в Ужгород і назад заплановано на 2 червня. Перельоти з Ужгорода до Києва компанія буде виконувати тричі на тиждень — у понеділок, середу і пʼятницю.

Заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький заявив, що зараз йдуть переговори з Windrose про розширення маршрутів.