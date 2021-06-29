Російські винищувачі провокували нідерландський фрегат в Чорному морі

Російські бойові винищувачі 24 червня провокували нідерландський фрегат НNLMS Evertsen, який йшов поблизу окупованого Криму.

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що літаки кілька разів створили небезпечну ситуацію біля фрегату.

Фрегат перебував у міжнародних водах на південному сході від узбережжя Криму, коли його почали переслідувати патрульні кораблі РФ і авіація.

Нідерландська сторона стверджує, що винищувачі небезпечно низько літали біля корабля і імітували атаку. При цьому вони були озброєні бомбами та ракетами класу «повітря-земля». Капітан фрегата назвав дії росіян безвідповідальними.

«Для цих агресивних дій не було жодної причини. Незважаючи на це, небезпечний супровід тривав кілька годин. Це була безвідповідальна та небезпечна поведінка на морі», — сказав він.