Российские истребители провоцировали нидерландский фрегат в Черном море

Российские боевые истребители 24 июня провоцировали нидерландский фрегат НNLMS Evertsen, который шел вблизи оккупированного Крыма.

Министерство обороны Нидерландов заявило, что самолеты несколько раз создали опасную ситуацию у фрегата.

Фрегат находился в международных водах к юго-востоку от побережья Крыма, когда его начали преследовать патрульные корабли РФ и авиация.

Нидерландская сторона утверждает, что истребители опасно низко летали возле корабля и имитировали атаку. При этом они были вооружены бомбами и ракетами класса «воздух-земля». Капитан фрегата назвал действия россиян безответственными.

«Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственная и опасное поведение на море», — сказал он.