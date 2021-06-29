Рада збереться на ще одне позачергове засідання і розгляне законопроєкт про олігархів

Верховна Рада збереться 1 липня на ще одне позачергове засідання. На порядку денному будуть дев’ять законопроєктів.

Про це пише пресслужба парламенту.

Засідання розпочнеться о 16 годині 1 липня. Головним законопроєктом серед тих, які винесуть на розгляд, стане президентський законопроєкт про олігархів.

Також нардепи розглянуть законопроєкт Зеленського про корінні народи і про скасування вільної економічної зони «Крим».

У порядку денному є і законопроєкт, який передбачає направлення частини коштів із програми «Велике будівництво» на програму «Велика реставрація».