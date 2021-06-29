Рада соберется на еще одно внеочередное заседание и рассмотрит законопроект об олигархах

Верховная Рада соберется 1 июля на еще одно внеочередное заседание. На повестке дня будут девять законопроектов.

Об этом пишет пресс-служба парламента.

Заседание начнется в 16 часов 1 июля. Главным законопроектом среди тех, которые вынесут на рассмотрение, станет президентский законопроект об олигархах.

Также нардепы рассмотрят законопроект Зеленского о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны «Крым».

В повестке дня и законопроект, предусматривающий направление части средств из программы «Большая стройка» на программу «Большая реставрация».