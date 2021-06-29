Верховний суд став на сторону компанії Фірташа у справі про повернення державі газорозподільних мереж

Україна не змогла повернути у власність держави газові мережі «Волиньгазу», які були передані в експлуатацію групі РГК Дмитра Фірташа.

Про це з посиланням на рішення Верховного суду повідомляє Finbalance.

Зазначається, що Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу заступника генпрокурора. Так, суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які теж відмовилися задовольнити поданий в інтересах Фонду держмайна позов до Міненергетики і «Волиньгазу» про визнання недійсним договору від 29 листопада 2012 року та стягнення 117,8 мільйона гривень.

Саме на підставі цього документа «Волиньгазу», що входить до групи РГК, була передана в експлуатацію газорозподільна система.