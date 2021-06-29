Верховный суд встал на сторону компании Фирташа по делу о возвращении государству газораспределительных сетей

Украина не смогла вернуть в собственность государства газовые сети «Волыньгаза», которые были переданы в эксплуатацию группе РГК Дмитрия Фирташа.

Об этом со ссылкой на решение Верховного суда сообщает Finbalance.

Отмечается, что Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу заместителя генпрокурора. Так, суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, которые тоже отказались удовлетворить поданный в интересах Фонда госимущества иск к Минэнергетики и «Волыньгазу» о признании недействительным договора от 29 ноября 2012 года и взыскания 117,8 миллиона гривен.

Именно на основании этого документа «Волыньгазу», что входит в группу РГК, передали в эксплуатацию газораспределительную систему.