Госдеп США разъяснил позицию Белого дома по экстрадиции Фирташа

В Государственном департаменте США подтвердили что до сих пор работают над экстрадицией украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в Штаты, однако апелляции значительно затягивают этот процесс.

Об этом в комментарии украинской службе «Голоса Америки» рассказал заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент.

Чиновник отметил, что Австрия – страна с верховенством права, и она имеет определенные правовые процедуры, однако позиция США по делу Фирташа остается такой же, как в 2014 году.

«Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс», - сказал Кент и добавил, что в Вене продолжается процесс апелляций по делу экстрадиции.

«Это их процесс и он должен быть завершен», — заявил дипломат.

Пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн подтвердила, что сейчас в Австрии нет решения по Фирташа.

«Запрос на восстановление дела является достаточно обширным, как и заявления прокуратуры и встречной стороны. Таким образом мы не можем предсказать, когда следует ожидать решения», — заявила она.

Напомним, 23 июня конгрессмены США обратились к Белому дому с требованием приложить больше усилий для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в Штаты.

Демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис предположили, что «Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему», поскольку Вена затягивает с ответом на запрос США.

США обвиняют Фирташа и еще пять человек в заговоре, мол они в 2006-2010 годах заплатили не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам, чтобы приобрести титановую шахту в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.