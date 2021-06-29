Верховний суд Мексики декриміналізував марихуану у рекреаційних цілях

За це рішення виступили 8 суддів проти 3. Суд постановив, що дорослі можуть подавати заявки на отримання дозволу на вирощування і вживання власного канабісу. Куріння у громадських місцях і на очах у дітей заборонено. Водночас у постанові не згадується комерціалізація (продаж) канабісу.

«Сьогодні історичний день для свобод», — сказав голова Верховного суду Артуро Залдівар. Але деякі групи заявили, що рішення навряд чи призведе до негайних серйозних змін: неурядова організація United Against Crime заявила, що рішення не скасовує кримінальну відповідальність за зберігання і транспортування марихуани.

Нижня палата Мексики схвалила законопроєкт, що дозволяє рекреаційне використання канабісу у березні, але він все ще потребує остаточного схвалення Сенатом. Згідно з законопроєктом жителі країни, старші за 18 років, зможуть зберігати до 28 грамів марихуани, а також вирощувати до шести кущів канабісу вдома. Але для цього потрібно буде мати одну з п’яти ліцензій, які видаватимуть на вирощування, переробку, продаж, дослідження та експорт марихуани. У разі остаточного ухвалення документа, Мексика стане найбільшим ринком марихуани у світі, що підвищить інтерес з боку іноземних компаній і може підвищити рівень інвестицій в країну. Наразі незаконно провозити більш як 5 грамів.

Використання марихуани у лікувальних цілях дозволено у країні з 2017 року.