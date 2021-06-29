Верховний суд Мексики декриміналізував марихуану у рекреаційних цілях

Верховний суд Мексики декриміналізував рекреаційне (для відпочинку) використання канабісу дорослими — і визнав чинну заборону неконституційною. Про це повідомляє BBC.
За це рішення виступили 8 суддів проти 3. Суд постановив, що дорослі можуть подавати заявки на отримання дозволу на вирощування і вживання власного канабісу. Куріння у громадських місцях і на очах у дітей заборонено. Водночас у постанові не згадується комерціалізація (продаж) канабісу.
«Сьогодні історичний день для свобод», — сказав голова Верховного суду Артуро Залдівар. Але деякі групи заявили, що рішення навряд чи призведе до негайних серйозних змін: неурядова організація United Against Crime заявила, що рішення не скасовує кримінальну відповідальність за зберігання і транспортування марихуани.
Нижня палата Мексики схвалила законопроєкт, що дозволяє рекреаційне використання канабісу у березні, але він все ще потребує остаточного схвалення Сенатом. Згідно з законопроєктом жителі країни, старші за 18 років, зможуть зберігати до 28 грамів марихуани, а також вирощувати до шести кущів канабісу вдома. Але для цього потрібно буде мати одну з п’яти ліцензій, які видаватимуть на вирощування, переробку, продаж, дослідження та експорт марихуани. У разі остаточного ухвалення документа, Мексика стане найбільшим ринком марихуани у світі, що підвищить інтерес з боку іноземних компаній і може підвищити рівень інвестицій в країну. Наразі незаконно провозити більш як 5 грамів.
Використання марихуани у лікувальних цілях дозволено у країні з 2017 року.
- Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваю. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена. У грудні 2020 року Палата представників США підтримала таке рішення, але в Сенаті певні, що документ не затвердять.
- Президент України Володимир Зеленський восени теж вирішив під час виборів опитати громадян щодо легалізації канабісу — але тільки медичного і для тяжкохворих. Згідно з даними його партії, легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% тих, хто брав участь в опитуванні. У червні 2021 року у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5566, який пропонує дозволити використання канабісу в медичних і наукових цілях.