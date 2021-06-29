Верховный суд Мексики декриминализировал марихуану в рекреационных целях

За это решение выступили 8 судей против 3. Суд постановил, что взрослые могут подавать заявки на получение разрешения на выращивание и употребление собственного каннабиса. Курение в общественных местах и на глазах у детей запрещено. В то же время в постановлении не упоминается коммерциализация (продажа) каннабиса.

«Сегодня исторический день для свободы», — сказал глава Верховного суда Артуро Залдивар. Но некоторые группы заявили, что решение вряд ли приведет к немедленным серьезным изменениям: неправительственная организация United Against Crime заявила, что решение не отменяет уголовную ответственность за хранение и транспортировку марихуаны.

Нижняя палата Мексики одобрила законопроект, позволяющий рекреационное использование каннабиса в марте, но он все еще требует окончательного одобрения Сената. Согласно законопроекту, жители страны старше 18 лет, смогут хранить до 28 граммов марихуаны, а также выращивать до шести кустов каннабиса дома. Но для этого нужно будет иметь одну из пяти лицензий, которые будут выдавать на выращивание, переработку, продажу, исследование и экспорт марихуаны. В случае окончательного принятия документа, Мексика станет крупнейшим рынком марихуаны в мире, что повысит интерес со стороны иностранных компаний и может повысить уровень инвестиций в страну. Сейчас незаконно провозить более 5 граммов.

Использование марихуаны в лечебных целях разрешено в стране с 2017 года.