В Індійському океані горів контейнеровоз з українськими моряками. МЗС уточнює інформацію

В Індійському океані недалеко від берегів Шрі-Ланки 25 червня сталася пожежа на контейнеровозі MSC Messina з українськими моряками на борту.

Як пише Seafarers Journal, в машинному відділенні загинув 20-річний моряк з Одеси, для якого це був другий рейс. Решта членів екіпажу без звʼязку перебувають на аварійному судні.

За непідтвердженими даними, пожежа почалася в машинному відділенні.

Берегова охорона Індії повідомила, що контейнеровоз йшов зі Шрі-Ланки в Сінгапур. За її даними, на борту було 28 моряків, один загинув.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у Twitter, що інформація про українців перевіряється.