В Индийском океане горел контейнеровоз с украинскими моряками. МИД уточняет информацию

В Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки 25 июня произошел пожар на контейнеровозе MSC Messina с украинскими моряками на борту.

Как пишет Seafarers Journal, в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы, для которого это был второй рейс. Остальные члены экипажа без связи находятся на аварийном судне.

По неподтвержденным данным, пожар начался в машинном отделении.

Береговая охрана Индии сообщила, что контейнеровоз шел из Шри-Ланки в Сингапур. По ее данным, на борту было 28 моряков, один погиб.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter, что информация об украинцах проверяется.