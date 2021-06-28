Рада 29 червня проведе позачергове засідання. Які законопроєкти розглядатимуть?

Верховна Рада 29 червня (у вівторок), крім запланованого, проведе ще позачергове засідання.
Про це повідомляє пресслужба ВР.
Згідно з порядком денним, на цьому засіданні нардепи розглянуть сім законопроєктів:
- проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (№ 3944);
- проєкт закону про основи національного опору (№ 5557);
- проєкт закону про внесення зміни до закону Про чисельність Збройних сил України щодо збільшення чисельності ЗСУ (№ 5558);
- проєкт закону про критичну інфраструктуру (№ 5219);
- проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань габаритно-вагового контролю (№ 3743);
- проєкт закону про зміни щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку вʼїзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України (№ 5478);
- проєкт закону про підвищення пенсій окремим категоріям чорнобильців (№ 4555).
Пленарне засідання скликано на вимогу президента Володимира Зеленського.
- У грудні 2020 року в комітет Ради надійшов законопроєкт про територіальну оборону, який передбачає виведення формувань тероборони зі складу Збройних сил і створення окремих легкоброньованих частин.
- У березні Рада прийняла закон про призов резервістів. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.
- В кінці травня Зеленський вніс в Раду законопроєкти про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил.