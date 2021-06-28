Рада 29 червня проведе позачергове засідання. Які законопроєкти розглядатимуть?

Верховна Рада 29 червня (у вівторок), крім запланованого, проведе ще позачергове засідання.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Згідно з порядком денним, на цьому засіданні нардепи розглянуть сім законопроєктів:

проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (№ 3944);

проєкт закону про основи національного опору (№ 5557);

проєкт закону про внесення зміни до закону Про чисельність Збройних сил України щодо збільшення чисельності ЗСУ (№ 5558);

проєкт закону про критичну інфраструктуру (№ 5219);

проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань габаритно-вагового контролю (№ 3743);

проєкт закону про зміни щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку вʼїзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України (№ 5478);

проєкт закону про підвищення пенсій окремим категоріям чорнобильців (№ 4555).

Пленарне засідання скликано на вимогу президента Володимира Зеленського.