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Рада 29 июня проведет внеочередное заседание. Какие законопроекты будут рассматривать?

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Верховная Рада 29 июня (во вторник), кроме запланированного, проведет еще внеочередное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Согласно повестке дня, на этом заседании нардепы рассмотрят семь законопроектов:

  • проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (№ 3944);
  • проект закона об основах национального сопротивления (№ 5557);
  • проект закона о внесении изменения в закон О численности Вооруженных сил Украины» относительно увеличения численности ВСУ (№ 5558);
  • проект закона о критической инфраструктуре (№ 5219);
  • проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов габаритно-весового контроля (№ 3743);
  • проект закона об изменениях относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины (рег. № 5478);
  • проект закона о повышении пенсий отдельным категориям чернобыльцев (№ 4555).

Пленарное заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского.