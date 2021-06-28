Рада 29 июня проведет внеочередное заседание. Какие законопроекты будут рассматривать?

Верховная Рада 29 июня (во вторник), кроме запланированного, проведет еще внеочередное заседание.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Согласно повестке дня, на этом заседании нардепы рассмотрят семь законопроектов:
- проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (№ 3944);
- проект закона об основах национального сопротивления (№ 5557);
- проект закона о внесении изменения в закон О численности Вооруженных сил Украины» относительно увеличения численности ВСУ (№ 5558);
- проект закона о критической инфраструктуре (№ 5219);
- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов габаритно-весового контроля (№ 3743);
- проект закона об изменениях относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины (рег. № 5478);
- проект закона о повышении пенсий отдельным категориям чернобыльцев (№ 4555).
Пленарное заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского.
- В декабре 2020 года в комитет Рады поступил законопроект о территориальной обороне, который предусматривает вывод формирований теробороны из состава Вооруженных сил и создание отдельных легкобронированных частей.
- В марте Рада приняла закон о призыве резервистов. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд новшеств.
- В конце мая Зеленский внес в Раду законопроекты об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил.